Кравченко: Дніпро-1 не потягне фінансові вимоги Селезньова

Перехід українського нападника Євгена Селезньова у Дніпро-1 є малоймовірним.

Про це розповів капітан дніпровської команди Сергій Кравченко.

"Якщо Селя (Євген Селезньов) буде потрібен клубу і тренеру, то чому б і ні. Але ми його фінансові вимоги не потягнемо. Хоча він говорив, що гроші йому не важливі, головне — побити рекорд.

Подивимося, може він в Рух поїде. Селя — бомбардир, але поки він грає в Туреччині. Дивлюся, він тримає себе в формі. Але не мені вирішувати", - розповів Кравченко.