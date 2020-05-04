Кравченко: Дніпро-1 не потягне фінансові вимоги Селезньова

Джерело - footboom.com.
Перехід українського нападника Євгена Селезньова у Дніпро-1 є малоймовірним.
Про це розповів капітан дніпровської команди Сергій Кравченко.
"Якщо Селя (Євген Селезньов) буде потрібен клубу і тренеру, то чому б і ні. Але ми його фінансові вимоги не потягнемо. Хоча він говорив, що гроші йому не важливі, головне — побити рекорд.
Подивимося, може він в Рух поїде. Селя — бомбардир, але поки він грає в Туреччині. Дивлюся, він тримає себе в формі. Але не мені вирішувати", - розповів Кравченко.
Відзначимо, що останнім українським клубом Селезньова був Шахтар, який він покинув у 2016 році.
Раніше, Селезньов відзначив найкращих і найгірших тренерів у кар'єрі.