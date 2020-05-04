Палкін: Шахтар готовий нести відповідальність за Метревелі

Новий президент УПЛ має бути менеджером, який навчиться заробляти для ліги гроші.

Про це розповів гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.

"Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів про кандидата на пост президента української Прем'єр-ліги Михайла Метревелі, кандидатуру якого висунули "гірники". Функціонер також позначив головну мету людини, який обійме цю посаду.

Ми висунули Михайла Метревелі. Він у футболі більше 20-ти років і знає його зсередини. Перш за все, це було його бажання. Він сказав мені, що хоче спробувати себе. Наша позиція така: президент УПЛ - це менеджер. Якщо перед ним стоїть задача заробити для УПЛ певну суму грошей - він повинен це зробити, в іншому випадку, збирається Прем'єр-Ліга і вирішує: залишати тебе чи ні.

Це повинно бути дуже жорстко. Попередні президенти це ігнорували. Добре ходити на роботу і отримувати зарплату, а цілі немає. Сьогодні ми не повинні повторити цю помилку. Михайло прийняв цю позицію і він готовий йти на вибори.

Якщо це буде успіх - це наш успіх, якщо буде помилятися - ми готові нести відповідальність за нашого кандидата. У разі його обрання у когось виникнуть питання, я готовий нести відповідальність. Рішення, які будуть вибиратися, принесуть користь Лізі. Якщо вони будуть не на благо, значить це неправильне рішення", - розповів Палкін.