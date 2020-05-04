Зінченко вказав на неймовірну підтримку Манчестер Сіті

Манчестер Сіті підтримує гравців клубу під час карантину через пандемію коронавірусу.

Про це розповів захисник англійського клубу Олександр Зінченко.

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"Підтримка від клубу приголомшлива. Зараз складно, але, на щастя, у нас неймовірний персонал. Це вперше для всіх, така ситуація. Щоранку, коли я прокидаюся і отримую повідомлення від медичної бригади і лікарів про себе і своє здоров'я. Ми повинні продовжувати йти і робити нашу роботу стільки, скільки ми можемо. Нас дуже сильно підтримали. Дякую за це", - розповів Зінченко.