У Бельгії знову відклали голосування за дострокове завершення сезону

Матчі Ліги Жупіле можуть поновитися

Засідання генеральної асамблеї бельгійської ліги, яке мало відбутися 4 травня, знову перенесли.

Про це повідомляє HLN.

Голосування щодо визначення долі сезону 2019/20 заплановано на 15 травня. Оскільки Рада національної безпеки Бельгії досі не визначила, як саме мають проходити спортивні змагання в країні.

На початку квітня керівництво ліги рекомендувало завершити сезон достроково і визнати чемпіоном лідирував Брюгге. Це був перший чемпіонат Європи, практично прийняв таке рішення - для вступу в силу воно має бути затверджене на загальних зборах клубів.

Нагадаємо, Брюгге може відмовитися від придбання Соболя.