Безус: Росія забрала Крим, Донбас через неї закритий

Півзахисник Гента Роман Безус б не поїхав грати у чемпіонат Росії.

Про це заявив сам футболіст.

"Ситуація така. Росія - напала, забрала Крим, закритий у нас Донбас через Росію. Як можна туди їхати, приносити людям радість? Це моя позиція. Я так би не зробив.

Але ця тема заїла. Всі говорять - я б не поїхав, кого не спитай. Все потім хвалять - ось красень. Це піар новина.

Я так вважав і вважаю, що можна в іншому місці заробити", - сказав Безус.