 Безус: Росія забрала Крим, Донбас через неї закритий | Футбол | Champion.com.ua
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Безус: Росія забрала Крим, Донбас через неї закритий

Сьогодні 20:55 747 0
Гравець Гента - про агресію Росії
Безус: Росія забрала Крим, Донбас через неї закритий
#Безус

Джерело - Tribuna.com.

Півзахисник Гента Роман Безус б не поїхав грати у чемпіонат Росії. 

Про це заявив сам футболіст.

"Ситуація така. Росія - напала, забрала Крим, закритий у нас Донбас через Росію. Як можна туди їхати, приносити людям радість? Це моя позиція. Я так би не зробив.

Але ця тема заїла. Всі говорять - я б не поїхав, кого не спитай. Все потім хвалять - ось красень. Це піар новина.

Я так вважав і вважаю, що можна в іншому місці заробити", - сказав Безус. 

Раніше, Хацкевич вивів Ротор у РПЛ.

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