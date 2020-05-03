Безус: Росія забрала Крим, Донбас через неї закритий

Джерело - Tribuna.com.
Півзахисник Гента Роман Безус б не поїхав грати у чемпіонат Росії.
Про це заявив сам футболіст.
"Ситуація така. Росія - напала, забрала Крим, закритий у нас Донбас через Росію. Як можна туди їхати, приносити людям радість? Це моя позиція. Я так би не зробив.
Але ця тема заїла. Всі говорять - я б не поїхав, кого не спитай. Все потім хвалять - ось красень. Це піар новина.
Я так вважав і вважаю, що можна в іншому місці заробити", - сказав Безус.
Раніше, Хацкевич вивів Ротор у РПЛ.