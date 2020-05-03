Калитвинцев: У мене були пропозиції від Ньюкасла і Ліверпуля

Експівзахисник киян розповів про трансферні пропозиції

Джерело - ФК Динамо.

Після сезону 1997/98 років, в якому Динамо дійшло до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, Юрій Калитвинцев мав кілька пропозицій від закордонних клубів.

Про це заявив сам ексгравець.

"Того року пропозицій було багато: від Ньюкасла, Ліверпуля, двох німецьких клубів. Але я відмовляв, бо вірив, що можу в Києві виграти щось глобальне. У Динамо я не відчував своїх років. Єдине думаю: що було б, якби потрапив до Києва раніше - ну, десь в кінці 1980-х. Хоча, знову-таки, заграв би я тоді, витримав би конкуренцію", - сказав Калитвинцев.

Раніше, півзахисник Динамо міг перейти до Барселони.

Нагадаємо, Саленко виділив найбільшого таланта Динамо.