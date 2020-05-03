Бартулович вказав причину свого переходу до Інгульця

33-річний футболіст Інгульця Младен Бартулович вирішив продовжити кар'єру в Інгульці через близькість до Дніпра.

Про це заявив сам футболіст.

"Хотілося бути ближче до дому (сім'я Бартуловича живе в Дніпрі - прим. ред.), адже дитина вже ходить до школи. В останні роки я постійно був в роз'їздах і практично ніколи вдома. А тут такий варіант, мені дуже зручно. Якщо виділити конкретні причини, то амбіції, президент, проєкт, тренер і близькість до дому. Гроші тут взагалі були ні до чого", - сказав Бартулович.