Гусєв: Лише у Блохіна був прощальний матч у Динамо

Ексгравець Динамо Олег Гусєв не переймається щодо можливості проведення останнього матчу у футболці київського клубу.

Про це розповів сам колишній футболіст.

"Коли буде мій прощальний матч – питання не до мене, я не знаю. Останній мій матч на стадіоні Динамо вже був. А зібрати всіх друзів, або як там це робиться... На моїй пам'яті лише у Блохіна був прощальний матч у Динамо. Де він, а де я.

Я не "парюсь" з цього приводу. Взагалі, все нормально. У мене ж був останній домашній матч, вболівальники провели, зробив коло пошани. У підтрибунному приміщенні потім навіть заплакав", - сказав Гусєв.