Калитвинцев: В якийсь момент я втратив інтерес до футболу

Під час кар'єри в Туреччині Юрій Калитвинцев почувався не комфортно через затримки зарплатні.

Про це розповів сам 51-річний ексгравець Динамо.

"В якийсь момент я втратив інтерес до футболу. Тоді я виступав у Туреччині, де почувався не дуже комфортно. Одна з причин — затримки зарплатні. Я подав у суд. Поки тривав процес, підтримував форму в Києві й грав за ЦСКА. Були розмови, що можу повернутися в Динамо, однак ми тоді думали, що через судовий процес я не можу грати в іншому клубі, крім Трабзонспора. Вже пізніше дізнався, що поки розглядали мою справу, я таки міг виступати за Динамо… А грати за команду без серйозних завдань не хотів… Чому раніше так рано завершували кар’єри? Ставлення до футболістів було інше. Я це добре пам’ятаю: 4 травня мені 29, усе нормально, наступного дня мені 30, й уже на тебе інакше дивляться — "ветеран", — зазначив Калитвинцев.