Сидорчук розповів, завдяки кому став капітаном Динамо

Андрій Ярмоленко вмовляв Сергія Сидорчука стати капітаном Динамо.

Про це розповів сам нинішній капітан київської команди.

"Переходячи в Динамо взимку 2013 року я навіть не міг уявити, що вже через чотири роки стану капітаном команди. Коли Ярмоленко сказав, що особисто порекомендував мене на посаду капітана, я подумав, що це він ляпнув жартома і посміявся разом з усіма, а це виявилося зовсім не жартом.

Як відбувалося моє представлення капітаном? Після приїзду з матчу збірної ми вперше зібралися на базі. Андрій Ярмоленко попрощався з командою. Потім Олександр Хацкевич сказав, що, оскільки Динамо залишилося без капітана, потрібно вибрати нового і запропонував мою кандидатуру. Ніхто не заперечував, так я і став капітаном.

Особливого капітанського ритуалу перед матчами немає. Перед стартовим свистком збираємося в енергетичне коло, капітан каже кілька напутніх слів – і починаємо гру. Зрештою, у сучасному футболі немає такого, щоб слухати когось із партнерів по команді. Треба власним прикладом показувати, як діяти на футбольному полі, яке має бути ставлення до гри, як реагувати на ті чи інші ситуації, які виникають під час поєдинку. В іншому ж капітан є таким самим гравцем, як і інші, і підказувати партнерам може не лише він. Діалог ведеться постійно між усіма футболістами", – сказав Сидорчук.