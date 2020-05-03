Селезньов: Яка різниця? Не розмовляю українською, бо не хочу

Колишній форвард збірної України Євген Селезньов чимало зробив для держави.

Так вважає сам футболіст,

"Ви думаєте, я не розумію українську мову? Я нею не розмовляю в повсякденному житті, бо я не хочу. Яка різниця, якою мовою я розмовляю?

Моя українська не ідеальна, але я нормально нею розмовляю. Я просто не розумію, коли людей ділять за мовною ознакою. Для мене незрозуміло трохи інше: коли кричать, стрибають, співають, що ми українці, а насправді роблять все проти України.

А мова, куди прийшов, куди пішов, куди зайшов – для мене це не зовсім правильно. Я мислю по-іншому. Для України я зробив чимало, тому я українець. Навіть мовою мене не візьмеш", – сказав Селезньов.