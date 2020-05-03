Луческу: Платити 20 мільйонів євро за Кастільйо було помилкою

Колишній гравець донецького Шахтаря Нері Кастільйо був досить бунтівним.

Про це розповів екснаставник гірників Мірча Луческу.

Важливо: Луческу очолить хороший клуб

"Платити 20 мільйонів євро за Нері Кастільйо було помилкою. У мене були заперечення. Він провів хороший сезон в Олімпіакосі, забив в обох матчах проти нас. Кастільйо був талановитий, але бунтівний. Він закидав ноги на стіл у моїй присутності. Я двічі виганяв його з команди.

Зрештою, допоміг йому знайти клуб, тому що бачив, що він за нас грати не зможе. Віддали його в оренду Манчестер Сіті, тому що Свен-Йоран Еріксон за ним стежив довгий час", – сказав Луческу у коментарі виданню Excelsior.