Шевченко: Пенальті я завжди бив по-різному, але найчастіше - по воротарю

Найкращий бомбардир в історії національної збірної України Андрій Шевченко вважає Олександра Шовковського найкращим експертом із взяття пенальті.

Про це розповів сам володар Золотого м'яча.

"Пенальті я завжди бив по-різному, але найчастіше - по воротарю. Нас готували, говорили, як себе ведуть голкіпери, але удар з 11-метрової позначки - це в першу чергу психологія. Буває, воротарі добре грають. У них набагато менше шансів, але кращі з них якраз і відрізняються такою майстерністю.

Можу точно сказати, що для мене головним фахівцем в цьому питанні з голкіперів завжди був Олександр Шовковський", - сказав Шевченко.