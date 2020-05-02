Сассуоло першими в Серії А повернеться до тренувань

Сассуоло повертається до тренувального процесу

Керівництво Сассуоло оголосило про відновлення тренувань.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

4 травня гравці зберуться в футбольному центрі і приступлять до тренувань, проте вхід в приміщення, в тому числі роздягальні, буде закритий.

Одночасно будуть проводити заняття по 6 футболістів - по одному на кожній половині трьох полів бази.

Таким чином, Сассуоло стане першим клубом в Італії, який відновить тренування.

Раніше Наполі дозволили відновити тренування.

Також, клуби Серії А вирішили дограти сезон.