Сассуоло першими в Серії А повернеться до тренувань

Джерело - xsport.ua.
Керівництво Сассуоло оголосило про відновлення тренувань.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
4 травня гравці зберуться в футбольному центрі і приступлять до тренувань, проте вхід в приміщення, в тому числі роздягальні, буде закритий.
Одночасно будуть проводити заняття по 6 футболістів - по одному на кожній половині трьох полів бази.
Таким чином, Сассуоло стане першим клубом в Італії, який відновить тренування.
Раніше Наполі дозволили відновити тренування.
Також, клуби Серії А вирішили дограти сезон.