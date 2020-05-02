Ним цікавляться Реал, Челсі та Інтер

Джерело - Чемпіон.

Нігерійський напандик Лілля Віктор Осімхен може покинути команду в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Telefoot.

Французький клуб отримав першу пропозицію по 21-річному форварду в розмірі 85 мільйонів євро (з урахуванням бонусів).

🚨 INFO TELEFOOT : Lille aurait reçu une première offre de 85 millions € (bonus inclus) pour Victor Osimhen. L'identité du club acheteur n'a pas filtré — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 2, 2020

Назва клубу, яка зробила пропозицію, не повідомляється. На нігерійця претендують Реал, Челсі та Інтер.

Нагадаємо, у Франції визначили чемпіона, учасників єврокубків та команди, що вилітають.