Джерело - Чемпіон.
Нігерійський напандик Лілля Віктор Осімхен може покинути команду в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Telefoot.
Французький клуб отримав першу пропозицію по 21-річному форварду в розмірі 85 мільйонів євро (з урахуванням бонусів).
🚨 INFO TELEFOOT : Lille aurait reçu une première offre de 85 millions € (bonus inclus) pour Victor Osimhen. L'identité du club acheteur n'a pas filtré— Téléfoot (@telefoot_TF1) May 2, 2020
Назва клубу, яка зробила пропозицію, не повідомляється. На нігерійця претендують Реал, Челсі та Інтер.
Нагадаємо, у Франції визначили чемпіона, учасників єврокубків та команди, що вилітають.