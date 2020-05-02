Лідери 2-ї ліги Нідерландів подали в суд через дострокове завершення сезону

Одним з варіантів називається розширення числа учасників вищого дивізіону Нідерландів

Суд у справі про дострокове завершення сезону чемпіонату Нідерландів відбудеться в спрощеному форматі 8 травня.

Про це повідомляє NU.nl.

Позови подали Камбюр і Де Графсхап - команди, які займають перше і друге місце відповідно в другому дивізіоні. У зв'язку із закінченням чемпіонату вони не отримали підвищення в класі.

Одним з варіантів називається розширення числа учасників вищого дивізіону Нідерландів. Однак раніше Королівський футбольний союз Нідерландів виступав проти цієї ідеї.

Нагадаємо, Нідерланди можуть втратити одне місце в єврокубках через остаточну зупинку сезону.