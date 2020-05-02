 Чотири роки тому ми виграли АПЛ ... для Лестера, - Фабрегас | Футбол | Champion.com.ua
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Фабрегас: Чотири роки тому ми виграли АПЛ ... для Лестера

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2 травня 2016 року Лестер достроково гарантував собі перемогу в Прем'єр-лізі
Фабрегас: Чотири роки тому ми виграли АПЛ ... для Лестера
#Фабрегас, #Лестер, #Челсі, #Тоттенгем, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі два роки тому приніс Лестеру перемогу в англійській Прем'єр-лізі.

Про це написав у Twitter Сеск Фабрегас.

"Чотири роки тому ми виграли АПЛ ... для Лестера", - написав іспанець.

2 травня 2016 року Лестер достроково гарантував собі перемогу в Прем'єр-лізі після того, як Тоттенгем, який йшов другим у турнірній таблиці, зіграв внічию з Челсі (2:2) в 36-му турі і втратив шанси наздогнати "лисиць".

Нагадаємо, Реал цікавиться лідером Лестера.

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