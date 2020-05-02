2 травня 2016 року Лестер достроково гарантував собі перемогу в Прем'єр-лізі

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі два роки тому приніс Лестеру перемогу в англійській Прем'єр-лізі.

Про це написав у Twitter Сеск Фабрегас.

"Чотири роки тому ми виграли АПЛ ... для Лестера", - написав іспанець.

Today 4 years ago we won the Premier League — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) May 2, 2020

2 травня 2016 року Лестер достроково гарантував собі перемогу в Прем'єр-лізі після того, як Тоттенгем, який йшов другим у турнірній таблиці, зіграв внічию з Челсі (2:2) в 36-му турі і втратив шанси наздогнати "лисиць".

Нагадаємо, Реал цікавиться лідером Лестера.