Позов жіночої збірної США про нерівну оплату праці був відхилений судом

Суддя Гарі Клауснер відхилив заяву футболісток про те, що їм платять менше, ніж гравцям чоловічої команди.

Джерело - Reuters.

Жіноча збірна США програла суд американській футбольній федерації (USSF) у справі про нерівну оплаті праці з чоловіками.

Про це повідомляє Reuters.

Суддя Гарі Клауснер відхилив заяву футболісток про те, що їм платять менше, ніж гравцям чоловічої команди.

Проте жіноча команда як і раніше може подавати скарги на нерівні умови праці, зокрема, на умови, що надаються при поїздках (чартерні рейси, розміщення в готелях), а також на якість медичної та тренувальної підтримки в порівнянні з чоловіками.

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