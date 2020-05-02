Позов жіночої збірної США про нерівну оплату праці був відхилений судом

Джерело - Reuters.
Жіноча збірна США програла суд американській футбольній федерації (USSF) у справі про нерівну оплаті праці з чоловіками.
Про це повідомляє Reuters.
Суддя Гарі Клауснер відхилив заяву футболісток про те, що їм платять менше, ніж гравцям чоловічої команди.
Проте жіноча команда як і раніше може подавати скарги на нерівні умови праці, зокрема, на умови, що надаються при поїздках (чартерні рейси, розміщення в готелях), а також на якість медичної та тренувальної підтримки в порівнянні з чоловіками.
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