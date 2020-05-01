Президент Карпат Петро Димінський допоміг Михайлу Кополовцю повернути викрадену машину

Про це розповів сам ексфутболіст львівського клубу.

"У мене був Гольф дуже тюнингований. Просто люблю машини. Якось отримав преміальні, 30 тисяч доларів і купив це авто. Навіть квартири тоді не було, але хотілося таку машину. Сиділи з Васею Кобіним і його дружиною. Вийшли з кафе - машини немає. Було б мені років 60, взяв би інфаркт.

Шукали авто кілька днів. Потім дізнався про це президент, подзвонив мені і питає: Яка у тебе машина?. Гольф, тюнінгований, - кажу. Він - мені: Та який там тюнингований. Через 15 хвилин передзвонює Дячук-Ставицький, мовляв, машину твою знайшли. Поліція шукала три дні, а тут відразу знайшлася", - пригадує Кополовець.