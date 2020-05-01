Джерело - meta-ratings.com.uа.
Експерт телеканалу Футбол Михайло Метревелі став кандидатом на пост нового президента ліги.
Про це розповів виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий.
"Якщо все буде так, як і очікується, і ми офіційно почнемо виходити з карантину 12 травня, то терміни дозволяють нам 25 травня провести вибори президента УПЛ. На сьогодні до двох кандидатів - Шевченка і Смалійчук - додався третій, Михайло Метревелі”, - розповів Дикий.
Кандидатуру Метревелі на пост президента УПЛ висунув Шахтар.
Нагадаємо, Карпати повторно висунули Смалійчука на посаду президента УПЛ.
Раніше повідомлялося, що УПЛ хоче, щоб перед поновленням чемпіонату всі гравці здали тест на коронавірус.