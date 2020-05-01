Експерт телеканалу Футбол Михайло Метревелі став кандидатом на пост нового президента ліги.

Про це розповів виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий.

"Якщо все буде так, як і очікується, і ми офіційно почнемо виходити з карантину 12 травня, то терміни дозволяють нам 25 травня провести вибори президента УПЛ. На сьогодні до двох кандидатів - Шевченка і Смалійчук - додався третій, Михайло Метревелі”, - розповів Дикий.