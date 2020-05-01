Колишній головний тренер сімферопольської Таврії, вінницької Ниви і Миколаєва Олег Федорчук пережив ситуацію, коли його пресконференцію перервав ексвласник миколаївського клубу Ґурґен Оронюк.

Про це заявив сам фахівець.

"Це б'є по самолюбству, але у мене з покійним (бізнесмен покінчив життя самогубством - прим.) президентом були хороші стосунки. У мене взагалі з криміналітетом завжди були добрі стосунки. Я сам виріс у кримінальному середовищі. Він – емоційний, а тоді він ще й був трохи не в формі, трохи напідпитку. Я потім і з ним переговорив, і з хлопцями в колективі. Воно неприємно, але він платить гроші. Я сказав хлопцям, що він поставив їх тренера в незручне становище, але я переживу", - сказав Федорчук.