Родріго на швидкості врізався у мотоцикліста

Аргентинський футболіст Родріго Ідальго, керуючи автомобілем напідпитку, згубив життя мотоцикліста.

Про це повідомляє 24horas.cl.

Ідальго виступає в Чилі - саме там він і скоїв жахливий злочин. 24-річний футболіст у стані алкогольного сп'яніння їхав за кермом автомобіля вулицями Сантьяго.

Його легковажність дуже дорого коштувала - Родріго на швидкості врізався у мотоцикліста, який рухався поруч. 60-річний постраждалий помер на місці, інформують чилійські медіа.

Футболіста негайно затримали на 120 днів до винесення вироку. Поки що Ідальго може вийти під заставу, однак йому загрожує 5 років в'язниці.

Родріго перейшов у чилійський Аудакс Італьяно в січні 2019-го та забив за клуб 10 голів у 22 матчах.

Нагадаємо, у ДТП загинула дружина одного з найкращих шахістів світу.