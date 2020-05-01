У тренера білоруського клубу підозрюють зараження на коронавірус

Джерело - charter97.org.
Один з тренерів футбольного клубу Другої ліги Барановичі захворів на двосторонню пневмонію і йому зробили тест на COVID-19.
Про це повідомляє NEXTA.
Результат тесту все ще невідомий. При цьому гравцям клубу заборонили коментувати ситуацію, погрожуючи штрафами і навіть непродовження контрактів.
Абсолютна більшість футболістів зізнається, що продовжувати грати з урахуванням набирає обертів епідемії вони не хочуть. Однак з урахуванням того, що практично всі футбольні клуби є державними, сподіватися на свідомість чиновників не доводиться. Як і прояви невдоволення від самих футболістів, які з великою часткою ймовірності можуть відразу втратити роботу.
Нагадаємо, Шахтар Вернидуба забив чотири голи брестському Динамо, але не вийшов у фінал Кубка Білорусі.