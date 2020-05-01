Колишній гравець Металіста залучив 100 відомих спортсменів на боротьбу з коронавірусом

Гравець Аталанти почав проєкт 20 днів назад

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Металіста Алехандро Гомес, який зараз захищає кольори Аталанти, організував акцію The Biggest Game.

Про це заявив сам футболіст.

Спортсмен привернув багатьох відомих спортсменів. Суть благодійної акції в продажу футболок і взуття відомих спортсменів - всі бажаючі можуть придбати квиток на участь в лотереї і виграти пам'ятний приз, допомагаючи в боротьбі з коронавірусом.

"Я почав цей проєкт 20 днів назад: ми зібрали понад 100 спортсменів з усього світу для боротьби з коронавірусів. Дякую всім, хто брав участь", - написав Гомес.

Свою форму для акції надали Джорджо К'єлліні, Пауло Диба, Вірджіл ван Дейк, Іван Ракітіч, ​​Альваро Мората, Хамес Родрігес, Андрес Іньєста, Лука Модріч, Дані Алвес, Фалькао, Хоакін і багато інших.

Нагадаємо, у Маліновського може з'явитися ще один конкурент в Аталанті.