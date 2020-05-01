Сачко: Перемога над Шахтарем у Кубку запам'яталася на все життя

Перемога полтавської Ворскли у фіналі Кубка України над донецьким Шахтарем (1:0) дала поштовх до подальшого прогресу команди.

Про це заявив колишній форвард і тренер Ворскли Василь Сачко.

"Ні для кого не секрет, яким мотиватором є Микола Петрович. Вважаю його дуже сильною особистістю - він не тільки працював з командою тактично, але і багато розмовляв з футболістами. Команда вірила своєму тренеру - це один з ключових моментів успіху Ворскли. Емоції, які ми випробували після перемоги в Кубку, запам'яталися на все життя.

Ми пройшли непрості команди - Металург Костова, зірковий Металіст і в фіналі здолали багаторазового чемпіона країни і володаря Кубка УЄФА. Ця перемога дала поштовх до подальшого прогресу команди", - сказав Сачко.