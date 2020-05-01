Павелко: Зробимо все, щоб Шевченко і далі працював зі збірною

УАФ не уявляє збірної України на Євро у 2021-му році без тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Ми всі не уявляємо збірної України на Євро у 2021-му році без тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком. Але треба запастися терпінням. Ми будемо готувати відповідне рішення до чергового засідання Виконавчого комітету УАФ. Саме виконком ухвалюватиме це рішення та визначатиме, на який термін буде укладено новий контракт.

Але я можу запевнити всіх уболівальників, а також футболістів збірної, що ми зробимо все можливе, аби тренерський штаб Андрія Шевченка працював із національною командою й надалі", - зазначив Павелко.