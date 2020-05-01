Не потрібно було зупиняти чемпіонат України через пандемію коронавірусу, щоб після відновлення проводити матчі без глядачів.

Про це заявив капітан луганської Зорі Микита Каменюка.

"Є країни, які виходять з карантину, є і ті, які ще ні. Думаю, потрібно грати з глядачами. Який був сенс зупиняти чемпіонат, якщо вийдемо і знову будемо без глядачів? Треба було продовжувати, догравати без глядачів. У нас залишилося не так багато матчів.

Це, я думаю, тоді ще не було такої хвилі хворих. А зараз є. Тому рішення буде приймати керівництво країни, а потім вже УАФ", - сказав Каменюка.