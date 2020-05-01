Атлетіко визначився з тренером на наступний сезон

Мадридський клуб не збирається змінювати тренера

Керівництво Атлетіко планує зберегти Дієго Сімеоне щонайменше до завершення контракту аргентинця - 30 червня 2022 року.

Про це повідомляє Marca.

Мадридці не сумніваються у Сімеоне, який підняв команду до лав грандів європейського футболу. Не в останню чергу завдяки аргентинському тренеру Атлетіко став клубом, який тепер може витратити 100 млн на підписання Жоау Феліша. До слова, 50-річний Сімеоне є найбільш високооплачуваним тренером світу, заробляючи 23 млн євро за сезон.

Ель-Чоло очолює Атлетіко з 2012 року. Разом з матрацниками двічі виграв Лігу Європи, стільки ж разів став фіналістом ЛЧ та одного разу - чемпіоном Іспанії.

Раніше, Атлетіко готовий запропонувати нереальний контракт Кавані.