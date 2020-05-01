Андрій Шевченко і Паулу Фонсека є дуже хорошими тренерами-мотиваторами.

Про це заявив захисник Шахтаря Сергій Болбат.

"Паулу Фонсека - найкращий тренер-мотиватор. Було багато теорій, установок, важко не повторюватися. Іноді він знаходив дуже важливі слова, щоб дати імпульс команді. Ще б відзначив як хорошого тренера-мотиватора Андрія Шевченка.

Мірча Луческу - найсуворіший тренер у моїй кар'єрі. Він міг тримати в тонусі всіх, був суворим наставником, але по ділу. У нього тренувальний процес - як служба в армії. Навіть після вихідних давав такі важкі тренування, що не хотілося цих вихідних", - зазначив Болбат.