Два клуби Першої ліги проти догравання чемпіонату

Клуби Першої ліги Чорноморець і Минай заявили про те, що вони не бачать перспектив, щоб чемпіонат був дограний.

Про це заявив президент ПФЛ Сергій Макаров.

"На цей час Чорноморець і Минай заявили про те, що вони не бачать перспектив, щоб чемпіонат був дограний. Ці два клуби на нещодавній нараді чітко заявили про свою позицію. Вони кажуть, що зараз це вже нереально, точка неповернення пройдена.

Річ у тому, що досі не зрозуміла позиція Уряду. Так, вони опублікували свої п'ять етапів виходу з карантину, але поки що нічого не прийнято. Але ж клубам потрібна конкретика. Транспорт ходить? Ні. Готелі, кафе, ресторани працюють? Ні. А якщо ці заклади відкриються не у всіх регіонах, як тоді бути?

Ті ж витрати, на дезінфекцію стадіонів, на тести всім футболістам. Адже один тест коштує 1000 гривень.

Припустимо, ми рестартуємо, і тут виявиться, що один гравець захворів. А вже йдуть змагання, і команда об'їхала п'ять міст. Що робити в такому випадку? Зупиняємо знову змагання, або одну команду закриваємо на карантин? Питань дуже багато", - сказав Макаров.