 УАФ хоче використати VAR на матчах Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
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УАФ хоче використати VAR на матчах Кубка України

Вчора 22:33 536 0
Андрій Павелко прокоментував матчі Кубка України
УАФ хоче використати VAR на матчах Кубка України
#УАФ, #Кубок України, #VAR

Джерело - УАФ.

На обох півфінальних матчах Кубка України планують використовувати систему VAR.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Ми хочемо на обох півфінальних матчах використати систему VAR. Принаймні, аналізуємо таку можливість, адже на стадіонах у Маріуполі та Ужгороді, щоб використовувати VAR, потрібно виконати певні роботи. Та й поєдинки треба буде проводити в різні дні. Ми постійно моніторимо ситуацію, найближчим часом плануємо провести ще одну зустріч у такому самому форматі й там уже будемо аналізувати стан справ, маючи нову інформацію", - розповів Павелко.

Нагадаємо, УЄФА може відмовитися від VAR через коронавірус.

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