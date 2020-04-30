УАФ хоче використати VAR на матчах Кубка України

На обох півфінальних матчах Кубка України планують використовувати систему VAR.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Ми хочемо на обох півфінальних матчах використати систему VAR. Принаймні, аналізуємо таку можливість, адже на стадіонах у Маріуполі та Ужгороді, щоб використовувати VAR, потрібно виконати певні роботи. Та й поєдинки треба буде проводити в різні дні. Ми постійно моніторимо ситуацію, найближчим часом плануємо провести ще одну зустріч у такому самому форматі й там уже будемо аналізувати стан справ, маючи нову інформацію", - розповів Павелко.