Павелко: Чекаємо на відродження футбольного життя в Україні

В УАФ розглянули варіанти відновлення футболу в Україні на нараді із представниками обласних асоціацій.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Ми об'єднані спільною метою — пройти карантин і стати сильнішими. Радий, що й уряд, і МОЗ, й офіс президента, і влада на місцях прекрасно розуміють важливість футболу як невід’ємної складової суспільного життя. Але зараз пріоритетом номер один є збереження здоров’я всієї України, тому ми разом чекаємо на добрі новини й можливість відродження футбольного життя в Україні.

Щиро вдячний усім обласним асоціаціям за активну позицію й зусилля, спрямовані на допомогу медикам у боротьбі з пандемією, а також турботу про наших ветеранів футболу. Це надзвичайно важлива місія зараз для всіх нас", - розповів Павелко.