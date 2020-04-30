Мілан підготував короткостроковий контракт для Доннарумми

Джанлуїджі Доннарумма може продовжити контракт з Міланом

Керівництво Мілана готове запропонувати голкіперу команди Джанлуїджі Доннаруммі нову угоду, але лише до 2022 року.

Про це повідомляє Calciomercato.

Окремою умовою продовження контракту буде зменшення зарплати гравця на один мільйон - з шести до п'яти мільйонів євро.

Чинний договір Доммарумми закінчується в 2021 році. Раніше повідомлялося, що і сам воротар готовий укласти новий контракт, але лише зі збереженням нинішньої зарплати.

Нагадаємо, Доннарумма вимагає у Мілана підвищення зарплати.