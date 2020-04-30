Мілан підготував короткостроковий контракт для Доннарумми

Джерело - football.ua.
Керівництво Мілана готове запропонувати голкіперу команди Джанлуїджі Доннаруммі нову угоду, але лише до 2022 року.
Про це повідомляє Calciomercato.
Окремою умовою продовження контракту буде зменшення зарплати гравця на один мільйон - з шести до п'яти мільйонів євро.
Чинний договір Доммарумми закінчується в 2021 році. Раніше повідомлялося, що і сам воротар готовий укласти новий контракт, але лише зі збереженням нинішньої зарплати.
Нагадаємо, Доннарумма вимагає у Мілана підвищення зарплати.