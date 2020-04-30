Роберто Карлос, Коул, Піке: Олег Гусєв розповів з ким і як мінявся футболками

Джерело - Чемпіон.

Для ексгравця Динамо Олега Гусєва під час ігрової кар'єри не було самоціллю помінятися футболками з зірками.

Про це зізнався сам легендарний футболіст в ефірі Вацко Live.

"У мене дуже багато футболок, біля 150. Але, ні з Мессі, ні з Роналду, проти яких я грав, не мінявся. Зазвичай обмін відбувався по позиції. Прозвучав фінальний свисток, хто опинився поруч, з тим і помінявся. Є футболка Манчестер Юнайтед молодого Піке, також мінявся з Ешлі Коулом і Роберто Карлосом. Чию хотів би мати? Напевне, Мессі...щоб похизуватися перед друзями", - зазначив Гусєв.

Раніше Гусєв назав тренерів Динамо, з якими найкомфортніше працювалося та заявив, що не хоче очолити Динамо.