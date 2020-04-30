Фанати німецького клубу погрожували батькам футболіста, який перейшов до Баварії

Вистежили батьків голкіпера на роботі

Вболівальники німецького Шальке погрожували батькам воротаря команди Александера Нюбеля, який після закінчення сезону перейде в Баварію.

Про це повідомляє Abendzeitung Munich.

Вистежили батьків голкіпера на роботі. Щоб пережити стрес родина Нюбеля взяла відпустку і вирішила вирушити в подорож.

Нюбель є вихованцем Падерборна, а в Шальке перейшов влітку 2015 року за 600 тисяч євро, а зараз transfermarkt.com оцінює 23-річного голкіпера в 9,5 мільйона. Щоправда, заробити на продажу Нюбеля Шальке не вийде - він залишить команду влітку вільним агентом.

У поточному сезоні Нюбель провів 23 матчі у всіх турнірах і пропустив 27 м'ячів.