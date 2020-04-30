Стало відомо, скільки отримує арбітр за один матч в УПЛ

За один матч УПЛ український суддя отримує до 12 тисяч гривень плюс три тисячі на транспортні витрати.

Про це заявив колишній український арбітр Сергій Шебек.

"За один матч елітного дивізіону український суддя отримує до 12 тисяч гривень плюс три тисячі на транспортні витрати. Асистенти головних суддів заробляють удвічі менше. Це мізер, в Англії рефері заробляє дві тисячі євро за гру.

Але, врешті-решт, якщо наш арбітр відсудить два матчі за місяць навіть з багатьма помилками, то отримає 24 тисяч гривень. Більшість українців заробляють в місяць в кілька разів менше.

Але проблема не в грошах, а в підготовці. Навіть якщо нашим суддям підвищать гонорари до 20 або 30 тисяч гривень за гру, ефекту не буде. Якщо аналізувати їх роботу, то можна зробити висновок, що у них слабкі навички. Нехай прогресують і пробиваються на міжнародну арену.

За обслуговування матчів Ліги Європи і Ліги чемпіонів UEFA платить суддям першої категорія 2 700 євро, а за чвертьфінали, півфінали та фінали - 3 700 євро. Рефері з елітної групи отримують по 5-6 тисяч євро за гру", - зазначив Шебек.