Суркіс: УПЛ треба дограти, інакше не уникнути скандалів та судів

В УПЛ справедливо було б або не починати другий етап, підвівши риску під першим, коли всі зіграли один з одним по два матчі, або провести всі передбачені регламентом 32 тури.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"У випадку з нашою федерацією я нічого не можу виключати. Чимось мене здивувати вона вже навряд чи здатна. Європейський футбольний союз хоче завершити чемпіонати в першу чергу тому, що прагне до абсолютної прозорості і чесності. В нашій Прем'єр-лізі справедливо було б або не починати другий етап, підвівши риску під першим, коли всі зіграли один з одним по два матчі, або провести всі передбачені регламентом 32 тури. В іншому випадку нам не уникнути скандалів і судових процесів, які УЄФА, природно, не потрібні.

Разом з тим, гаряче прагнення перезапустити сезон не повинно ставити під загрозу людські життя. Зрештою, футбол – це всього лише розважальний захід. Важливо, щоб до моменту виходу нашої улюбленої гри з карантину не зростала кількість хворих на коронавірус. Цілком допускаю, що перший час матчі будуть проходити без публіки, але потім на тому ж "Олімпійському" цілком можна буде розсадити п'ять або десять тисяч глядачів через пару вільних крісел, щоб забезпечити необхідну дистанцію. Перельоти на виїзні матчі теж теоретично можуть нести загрозу зараження. Питань багато, але їх треба обговорювати, приходячи до єдиної думки, а не обмежуватися якимись відписками. Уявіть: в якийсь момент нам скажуть, що чемпіонат дограний не буде. Футболісти, які весь час знаходяться на низькому старті, так толком і не відпочинуть, а там і новий сезон не за горами", - зазначив Суркіс.