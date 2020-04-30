 Суркіс: УПЛ треба дограти, інакше не уникнути скандалів та судів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Лобановський увійшов до ТОП-10 тренерів усіх часів
Сьогодні 09:24 1255
Барселона може відправити українця в оренду
Сьогодні 12:08 487
Стало відомо, скільки отримує арбітр за один матч в УПЛ
Сьогодні 09:40 1498
Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі світкує 50-річний ювілей
Вчора 20:42 1500
Ягупова очолила символічну збірну Євроліги
Вчора 20:31 1550
Шахтар Вернидуба забив чотири голи брестському Динамо, але не вийшов у фінал Кубка Білорусі
Вчора 19:56 2566
Попов та Миколенко зацікавили клуби Серії А
Вчора 18:15 2491
В УАФ назвали оптимістичний план відновлення УПЛ
Вчора 17:16 2385
Катмен Кличка: Володимиру не вистачило одного удару, аби добити Джошуа
Вчора 16:44 2388
Секретар КДК: Встановили, що є підстави застосовувати до Севідова санкції
Вчора 13:51 1759
Блоги
Уміння перемагати несуттєво. Важливо вміти програвати. Я завжди любив програвати весело. Правила життя Андре Агассі
Уміння перемагати несуттєво. Важливо вміти програвати. Я завжди любив програвати весело. Правила життя Андре Агассі Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:21 136
Сам собі перукар. Кличко показав, як стрижеться на карантині
Сам собі перукар. Кличко показав, як стрижеться на карантині Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:22 474
Найкращу тенісистку світу ледь не вбили в розпал матчу. Моніку Селеш 27 років тому ударили ножем прямо на корті
Найкращу тенісистку світу ледь не вбили в розпал матчу. Моніку Селеш 27 років тому ударили ножем прямо на корті Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:43 647
Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі світкує 50-річний ювілей
Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі світкує 50-річний ювілей Андрій Твердохліб
Вчора 20:42 1494
Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу
Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу Valeriy Ruchka
Вчора 16:49 994
ТОП-30 найкрасивіших біатлоністок Кубка світу у сезоні 2019-2020
ТОП-30 найкрасивіших біатлоністок Кубка світу у сезоні 2019-2020 Valeriy Ruchka
28.04.2020 14:59 603
Перший після Бога. Найкращі голи Марко Девича
Перший після Бога. Найкращі голи Марко Девича Valeriy Ruchka
28.04.2020 11:21 949
Постріли по дев'яткам, сольні проходи і обманні маневри: ТОП-10 шайб вересня чемпіонату УХЛ
Постріли по дев'яткам, сольні проходи і обманні маневри: ТОП-10 шайб вересня чемпіонату УХЛ Valeriy Ruchka
27.04.2020 20:32 827
18 років тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського. Познущалися з Металіста 6:0
18 років тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського. Познущалися з Металіста 6:0 Valeriy Ruchka
27.04.2020 19:58 2588
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 110!
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 110! Андрій Твердохліб
27.04.2020 19:43 2400
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:39 Бокс Колишній тренер Тайсона не вірить у перемогу Ломаченка над Лопесом 408
14:25 Футбол У Франції визначили чемпіона, учасників єврокубків та команди, що вилітають 422
14:21 Блог Уміння перемагати несуттєво. Важливо вміти програвати. Я завжди любив програвати весело. Правила життя Андре Агассі 140
14:10 Футбол Молодий бразильський футболіст жахливо загинув на батьківщині 454
13:55 Футбол Павелко запросив слідчих у Будинок футболу 660
13:54 Футбол Роберто Карлос, Коул, Піке: Олег Гусєв розповів з ким і як мінявся футболками 171
13:40 Гандбол Легенда світового гандболу оголосив про завершення кар'єри 629
13:25 Бокс Гірн: Вайт згоден боксувати з Повєткіним без глядачів 695
13:10 Футбол Нідерланди можуть втратити одне місце в єврокубках через остаточну зупинку сезону 705
13:09 Футбол Гусєв назвав найкращого тренера Динамо в своїй кар'єрі 1005
12:55 Баскетбол Сезон у НБА планують дограти у Дісней Ворлді 676
12:40 Футбол Суркіс: УПЛ треба дограти, інакше не уникнути скандалів та судів 913
12:25 Бокс Гарсія: Мій шлях у боксі триватиме ще 3-5 років 1357
12:22 Блог Сам собі перукар. Кличко показав, як стрижеться на карантині 481
12:08 Баскетбол Барселона може відправити українця в оренду 487
11:51 Футбол BMW колишнього гравця Барселони потрапив у ДТП в Росії, тікаючи від поліції 1454
11:43 Блог Найкращу тенісистку світу ледь не вбили в розпал матчу. Моніку Селеш 27 років тому ударили ножем прямо на корті 654
11:33 Бокс Бій Усик - Чісора може відбутися без уболівальників 1412
11:15 Легка атлетика Помер олімпійський чемпіон та світовий рекордсмен 2013
10:57 Бокс Богачук: Мене ще рано порівнювати з Кличками 1379
10:48 Футбол БАТЕ - Славія 2:0. Огляд матчу 1058
10:41 Футбол Колишній нападник Шахтаря потрапив у гучний сексуальний скандал 2850
10:25 Футбол Шахтар - Динамо 4:2. Огляд матчу 1886
10:10 Бокс Тайсон: Завжди намагався зробити так, щоб не залишатися на самоті 1384
09:55 Футбол Суркіс: УАФ потрібно радитися не з чиновниками, а з тренерами 1533

Суркіс: УПЛ треба дограти, інакше не уникнути скандалів та судів

Сьогодні 12:40 913 0
Президент киян - про завершення поточного сезону
Суркіс: УПЛ треба дограти, інакше не уникнути скандалів та судів
#Суркіс, #Динамо, #УАФ

Джерело - Footclub.

В УПЛ справедливо було б або не починати другий етап, підвівши риску під першим, коли всі зіграли один з одним по два матчі, або провести всі передбачені регламентом 32 тури.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"У випадку з нашою федерацією я нічого не можу виключати. Чимось мене здивувати вона вже навряд чи здатна. Європейський футбольний союз хоче завершити чемпіонати в першу чергу тому, що прагне до абсолютної прозорості і чесності. В нашій Прем'єр-лізі справедливо було б або не починати другий етап, підвівши риску під першим, коли всі зіграли один з одним по два матчі, або провести всі передбачені регламентом 32 тури. В іншому випадку нам не уникнути скандалів і судових процесів, які УЄФА, природно, не потрібні.

Разом з тим, гаряче прагнення перезапустити сезон не повинно ставити під загрозу людські життя. Зрештою, футбол – це всього лише розважальний захід. Важливо, щоб до моменту виходу нашої улюбленої гри з карантину не зростала кількість хворих на коронавірус. Цілком допускаю, що перший час матчі будуть проходити без публіки, але потім на тому ж "Олімпійському" цілком можна буде розсадити п'ять або десять тисяч глядачів через пару вільних крісел, щоб забезпечити необхідну дистанцію. Перельоти на виїзні матчі теж теоретично можуть нести загрозу зараження. Питань багато, але їх треба обговорювати, приходячи до єдиної думки, а не обмежуватися якимись відписками. Уявіть: в якийсь момент нам скажуть, що чемпіонат дограний не буде. Футболісти, які весь час знаходяться на низькому старті, так толком і не відпочинуть, а там і новий сезон не за горами", - зазначив Суркіс.

Раніше, Суркіс зазначав, що єдина турбота чиновників УАФ - повісити собі медальки за досягнення гравців.

Нагадаємо, УАФ обговорила з УПЛ та ПФЛ поновлення чемпіонатів.

Коментарі ()