Знаючи час, який потрібно для повернення кондицій футболістів, у кожному клубі УПЛ необхідно протестувати гравців і підібрати оптимальну програму підготовки.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Щоб зрозуміти, який час насправді потрібно для повернення кондицій, в кожному клубі необхідно протестувати гравців і підібрати оптимальну програму підготовки. Прагнення скоріше почати може дорого обійтися футболістам і вивести їх з ладу не тільки на цей сезон, але і на наступний. Кому, як не колишньому гравцеві і тренеру Протасову, це розуміти!

Тому радитися слід не з чиновниками, а з тренерами, які краще знають, скільки потрібно готуватися до рестарту сезону. Зберіть по скайпу наставників команд прем'єр-ліги і запитайте їх думку - мало хто, переконаний, скажуть, що двох тижнів після двох з половиною місяців простою їм буде досить. Наш клуб на робочій зустрічі представляв заступник генерального директора Сергій Мохник - не найбільший фахівець в тренувальному процесі. Якщо щось піде не так, з кого мені питати - з функціонера або з тренера?

Хотів би я подивитися, що сказали б в федерації, отримай Андрій Шевченко на підготовку до чемпіонату Європи два тижні або, того гірше, десять днів. Так, Євро-2020 перенесено через форс-мажорні обставини - але, коли клуби попросили потіснитися в інтересах головної команди країни і поламати календар, ніхто і слова не сказав. Значить, тренер збірної ясно розумів, що підготовка футболістів вимагає часу.", - зазначив Суркіс.