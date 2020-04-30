 Франков: УПЛ зараз в очікуванні - кому б на хвіст впасти | Футбол | Champion.com.ua
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Франков: УПЛ зараз в очікуванні - кому б на хвіст впасти

Сьогодні 08:40 153 0
Журналіст дав прогноз щодо завершення чемпіонату України
Франков: УПЛ зараз в очікуванні - кому б на хвіст впасти
#Франков, #УПЛ

Джерело - Telegram-канал.

Важливо розуміти, що футбол реально накривається рішенням абсолютно нефутбольних органів.

Про це заявив журналіст Артем Франков.

"Питання не тільки і не стільки в безпорадності УЄФА в ситуації з пандемією - питання в безпорадності і відсутності найменшої обґрунтованої позиції нашої державної влади.

Напевно, незалежно від реального рівня захворюваності, ми будемо копіювати чийсь приклад, і наразі якраз і тримається пауза в очікуванні – кому ж на хвіст впасти.

Важливо розуміти, що футбол реально накривається рішенням абсолютно нефутбольних органів. І стежити потрібно саме за ними – як мінімум привід для рішення дають вони", - зазначив Франков.

Раніше, УАФ обговорила з УПЛ та ПФЛ поновлення чемпіонатів.

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