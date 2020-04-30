Франков: УПЛ зараз в очікуванні - кому б на хвіст впасти

Важливо розуміти, що футбол реально накривається рішенням абсолютно нефутбольних органів.

Про це заявив журналіст Артем Франков.

"Питання не тільки і не стільки в безпорадності УЄФА в ситуації з пандемією - питання в безпорадності і відсутності найменшої обґрунтованої позиції нашої державної влади.

Напевно, незалежно від реального рівня захворюваності, ми будемо копіювати чийсь приклад, і наразі якраз і тримається пауза в очікуванні – кому ж на хвіст впасти.

Важливо розуміти, що футбол реально накривається рішенням абсолютно нефутбольних органів. І стежити потрібно саме за ними – як мінімум привід для рішення дають вони", - зазначив Франков.