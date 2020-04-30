У відборі Ліги чемпіонів зіграє брестське Динамо

Мінське Динамо стало учасником кваліфікації Ліги Європи та вступить в боротьбу з першого кваліфікаційного раунду.

Про це повідомляє sport.ua.

Це визначено після того, як мозирська Славія програла БАТЕ в матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Білорусі (0:2) і вилетіла з турніру.

Таким чином, в Лізі чемпіонів 2020/21 зіграє чемпіон країни, брестське Динамо, за яке виступають українці Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок.

Крім того, в Лізі Європи 2020/21 стартують БАТЕ і солігорський Шахтар під керівництвом українця Юрія Вернидуба. 4-ту путівку в єврокубки замість переможця Кубка Білорусі (яким стане або БАТЕ, або брестський клуб) отримає мінське Динамо, яке фінішувало 4-м в чемпіонаті Білорусі 2019 року.

БАТЕ розпочне боротьбу з другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи (або як 2-е місце чемпіонату, або якщо виграє кубок). А ось Шахтар Солігорськ та Динамо Мінськ повинні будуть зіграти відразу в першому раунді кваліфікації.

Білорусь в єврокубках 2020/21

Ліга чемпіонів: Динамо Брест (Q1).

Ліга Європи: БАТЕ (Q2), Шахтар Солігорськ (Q1), Динамо Мінськ (Q1).