 Мінське Динамо отримало путівку від Білорусі у кваліфікацію Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Мінське Динамо отримало путівку від Білорусі у кваліфікацію Ліги Європи

Сьогодні 08:08 1010 0
У відборі Ліги чемпіонів зіграє брестське Динамо
Мінське Динамо отримало путівку від Білорусі у кваліфікацію Ліги Європи
#Білорусь, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Мінське Динамо стало учасником кваліфікації Ліги Європи та вступить в боротьбу з першого кваліфікаційного раунду.

Про це повідомляє sport.ua.

Це визначено після того, як мозирська Славія програла БАТЕ в матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Білорусі (0:2) і вилетіла з турніру.

Таким чином, в Лізі чемпіонів 2020/21 зіграє чемпіон країни, брестське Динамо, за яке виступають українці Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок.

Крім того, в Лізі Європи 2020/21 стартують БАТЕ і солігорський Шахтар під керівництвом українця Юрія Вернидуба. 4-ту путівку в єврокубки замість переможця Кубка Білорусі (яким стане або БАТЕ, або брестський клуб) отримає мінське Динамо, яке фінішувало 4-м в чемпіонаті Білорусі 2019 року.

БАТЕ розпочне боротьбу з другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи (або як 2-е місце чемпіонату, або якщо виграє кубок). А ось Шахтар Солігорськ та Динамо Мінськ повинні будуть зіграти відразу в першому раунді кваліфікації.

Білорусь в єврокубках 2020/21

Ліга чемпіонів: Динамо Брест (Q1).

Ліга Європи: БАТЕ (Q2), Шахтар Солігорськ (Q1), Динамо Мінськ (Q1).

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