Ротор Хацкевича може вийти в РПЛ без догравання чемпіонату

ФНЛ можуть завершити без догравання

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич може вивести волгоградський Ротор в РПЛ, оскільки російська першість ФНЛ залишиться недограною.

Про це повідомляє sport.ua.

Шансів на відновлення чемпіонату Росії з футболу мало. Щоб дограти турнір треба, щоб до 15 травня всі легіонери повернулися в країну і потім пройшли двотижневий карантин, щоб з 1 червня команди могли почати тренування. Але уряд РФ продовжив заборону на в'їзд іноземців до Росії до поліпшення ситуації з пандемією коронавірусу.

Російський футбольний союз близький до рішення визнати чемпіонат Росії закінченим, вручити медалі і розширити ТОП-дивізіон до 18 команд.

Прем'єр-лігу ніхто не залишить, а в головний дивізіон піднімуться дві команди з ФНЛ – Ротор з Волгограду та підмосковні Хімки.

Нагадаємо, Хацкевич заздрить білоруським командам.