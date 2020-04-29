 Ротор Хацкевича може вийти в РПЛ без догравання чемпіонату | Футбол | Champion.com.ua
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Ротор Хацкевича може вийти в РПЛ без догравання чемпіонату

Сьогодні 21:46 573 0
ФНЛ можуть завершити без догравання
Ротор Хацкевича може вийти в РПЛ без догравання чемпіонату
#Ротор, #Хацкевич, #РПЛ

Джерело - sport.ua.

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич може вивести волгоградський Ротор в РПЛ, оскільки російська першість ФНЛ залишиться недограною.

Про це повідомляє sport.ua.

Шансів на відновлення чемпіонату Росії з футболу мало. Щоб дограти турнір треба, щоб до 15 травня всі легіонери повернулися в країну і потім пройшли двотижневий карантин, щоб з 1 червня команди могли почати тренування. Але уряд РФ продовжив заборону на в'їзд іноземців до Росії до поліпшення ситуації з пандемією коронавірусу.

Російський футбольний союз близький до рішення визнати чемпіонат Росії закінченим, вручити медалі і розширити ТОП-дивізіон до 18 команд.

Прем'єр-лігу ніхто не залишить, а в головний дивізіон піднімуться дві команди з ФНЛ – Ротор з Волгограду та підмосковні Хімки.

Нагадаємо, Хацкевич заздрить білоруським командам.

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