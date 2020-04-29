Гусєв: Динамо могло замахнутися на фінал Ліги Європи

Джерело - Вацко Live.
Динамо у сезоні 2010/2011 могло вийти у фінал Ліги Європи.
Про це розповів колишній півзахисник киян Олег Гусєв.
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"У тому сезоні тільки збіг обставин, мікроепізоди вирішили долю протистояння з Брагою. Якби пройшли - могли б тим складом замахнутися на фінал Ліги Європи, як мінімум. Було прикро: пройти Манчестер Сіті і вилетіти від Браги", - відзначив Гусєв.
Раніше, Гусєв прокоментував можливість очолити київське Динамо.