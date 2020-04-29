Джерело - football24.ua.
Федеральна рада Швейцарії сьогодні, 29 квітня, офіційно пом'якшила карантинні заходи.
Про це повідомляє Nau.
Команди Суперліги зможуть відновити повноцінні тренування вже 8 травня,
З 8 червня планується проведення поєдинків, але доступ уболівальників заборонений – всі матчі будуть зіграні на порожніх стадіонах.
Пауза в швейцарській Суперлізі триває вже 2 місяці – востаннє матчі проводилися ще 23 лютого.
Нагадаємо, названо дату відновлення чемпіонату Іспанії.
Раніше стало відомо, що чемпіонат Франції не буде відновлений.