У Швейцарії готуються до відновлення чемпіонату

Федеральна рада Швейцарії сьогодні, 29 квітня, офіційно пом'якшила карантинні заходи.

Про це повідомляє Nau.

Команди Суперліги зможуть відновити повноцінні тренування вже 8 травня,

З 8 червня планується проведення поєдинків, але доступ уболівальників заборонений – всі матчі будуть зіграні на порожніх стадіонах.

Пауза в швейцарській Суперлізі триває вже 2 місяці – востаннє матчі проводилися ще 23 лютого.

Нагадаємо, названо дату відновлення чемпіонату Іспанії.

Раніше стало відомо, що чемпіонат Франції не буде відновлений.