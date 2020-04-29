В УАФ назвали оптимістичний план відновлення УПЛ

На зустрічі УАФ з УПЛ та ПФЛ назвали оптимістичну дату відновлення сезону в УПЛ.

Про це розповів перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"Зустріч була більше для спілкування, обміну інформацією. Ми сказали клубам, що пріоритет - закінчити всі три наші основні ліги за спортивним принципом. Але ми всі залежимо від рішень Міністерства охорони здоров'я.

Всі команди підтримали двотижневий збір, всім футболістам знадобиться прийти в нормальний стан. Не забувайте, що і суддям знадобиться якийсь час.

Наш оптимістичний план - в кінці травня провести перший матч, в 30-х числах, і до кінця липня закінчити чемпіонат і Кубок. Зустріч була продуктивна. Всі розуміють, що ми є заручниками ситуації. У міру надходження проблем будемо всі разом виходити з них", - сказав Протасов.