Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола дивиться на найдрібніші деталі суперника і цим відрізняється від інших тренерів.

Про це заявив хавбек команди Фернандінью.

"Різниця між ним та іншими тренерами, які у мене були в футбольному плані, полягає в тому, що він дивиться на найдрібніші деталі.

Пеп дає вам необхідну інформацію про противника і, звичайно ж, про своє бачення гри, і він витрачає багато часу, дивлячись на те, де знайти прогалини і де закривати прогалини, щоб створити труднощі для суперника.

Це важливо, тому що гра, яку бачать футболісти зсередини, трохи відрізняється від картинки глядача, який йде на стадіон або дивиться матчі по телевізору. Ці деталі допомагають вам поліпшуватися, виступати краще і допомагати команді", - зазначив Фернандінью.