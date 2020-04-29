Справа легендарного гравця Баварії про корупцію залишилася безкарною

Бекенбауера звинувачували в підкупі чиновників для визначення господаря ЧС-2006

Суд над німецькою футбольною легендою Францом Бекенбауером, якого звинувачували в корупції, закінчився без винесення вироку.

Про це повідомляє BBC Sports.

П'ятирічне розслідування, проведене в Швейцарії, було призупинено через пандемію коронавірусу, а також з урахуванням закінчення терміну давності. Бекенбауер був одним з чотирьох осіб, яких підозрювали в корупції, пов'язаної з чемпіонатом світу 2006 року.

Сам 74-річний фахівець з першого дня спростовував усі звинувачення. Водночас керівний орган ФІФА "глибоко розчарований" тим, що процес не відбудеться. Відзначається, що за законами Швейцарії, максимальний термін давності кримінальних справ, пов'язаних з шахрайством, становить 15 років, тому органи більше не мають права звинувачувати німця.

Раніше, у Бундеслізі готові відновити чемпіонат.