 Секретар КДК: Встановили, що є підстави застосовувати до Севідова санкції | Футбол | Champion.com.ua
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Секретар КДК: Встановили, що є підстави застосовувати до Севідова санкції

Сьогодні 13:51 315 0
Грищенко прокоментував додатковий розгляд справи
Секретар КДК: Встановили, що є підстави застосовувати до Севідова санкції
#Грищенко, #Севідов

Джерело - Tribuna.com.

Апеляційний комітет встановив при першому розгляді деякі порушення з боку КДК при розгляді справи щодо можливої участі Сум у договірних матчах.

Секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко

"Що вплинуло на зміну розмірів покарань у справі Сум між першим і другим рішенням КДК ? Було додатковий розгляд справи, оскільки апеляційний комітет встановив при першому розгляді деякі порушення з боку КДК. Зокрема, процесуальні. Тому на цей раз були виправлені ці недоліки, а також були повторно вивчені і проаналізовані всі матеріали, заслухані показання фігурантів справи і свідків. Це все призвело до того, що санкції щодо деяких осіб були переглянуті. В тому числі, щодо Олександра Севідова.

Які саме деталі вплинули, наприклад, на покарання Севідова, якого визнали невинним в першому рішенні, а в другому покарали одним з найбільших термінів? Ми встановили, що є підстави застосовувати до нього санкції у даній справі. Але ділитися деталями буде некоректно, поки не опублікований ще повний текст рішення і фігуранти не скористалися правом на апеляційне оскарження.

КДК повторно збирав свідчення всіх покараних? Абсолютно кожна людина мала можливість з'явитися на засідання особисто або через представника, телефоном. Були повністю забезпечені права всіх учасників процесу. Оскільки саме при першому розгляді деякі з футболістів скаржилися, що у них не було такої можливості. На цей раз всіх вислухали, було проведено ряд засідань", - зазначив Грищенко.

Раніше повідомлялося, що Севідова можуть відсторонити від футболу назавжди. Тренер вирішив оскаржити рішення КДК.

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