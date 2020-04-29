Колишній тренер Динамо відмовився підписувати Неймара

Колишній наставник київського Динамо Юрій Сьомін у 2007-му році наклав вето на перехід Неймара із Сантоса у московський Локомотив.

Про це заявив колишній скаут Віктор Тищенко.

"Ми були в Бразилії зі ще одним селекціонером Локомотива. Йшов чемпіонат штату, а тут карнавал розпочався. І щось у Сантосі трапилося - чи то основні гравці на карнавал зібралися, а їх не відпустили, то чи ще якась причина - одним словом, конфлікт. Довелося головному тренеру на матч виставити молодь. Хлопці - 16, 17, 18 років. Вісім чи дев'ять гравців. Серед них - Неймар, Гансо, Даніло, Алекс Сандро...

До Неймара ми відразу прицінилися. Спочатку за нього Сантос 5 мільйонів просив. Я прилетів до Москви, сказав про це Сьоміну. Він: "Та ти що? За 16-річного пацана 5 мільйонів?!". А через два місяці, коли я знову в Бразилії опинився, з Неймаром був перепідписаний контракт, і він коштував вже 15. І пішло-поїхало", - зазначив Тищенко.