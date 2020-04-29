Больцон вийшов з коми

Джерело - Чемпіон.

Футболіст італійської Віченци Едоардо Больцон вийшов з коми після перенесеного крововиливу у мозок.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

16-річний Едоардо Больцон, який грає за молодіжну команду Віченци, переніс екстрену операцію через крововилив в мозок, а його стан був критичним.

"Едоардо вийшов з коми, він в порядку і у лікарів залишаються позитивні прогнози щодо його здоров'я. Перше, про що він подумав - футбол і партнери по команді. Едо був дуже схвильований, коли побачив докази того, що з ним сталося. Ми впевнені, що він продовжить боротися з недугою, як завжди боровся на полі", - заявили у клубі.

Edoardo si è risvegliato,è fuori pericolo e rimane in prognosi riservata.

I suoi primi pensieri sono stati rivolti alla mancanza del calcio e ai compagni di squadra. Si è poi emozionato nello scoprire tutte le testimonianze di affetto ricevute

Forza Edo❤️https://t.co/PN4ioKhP7v — L.R. Vicenza Virtus (@LRVicenza) April 28, 2020

Віченца тривалий час виступала у найсильнішому італійському дивізіоні, але після банкрутства та відновлення грає у третій за силою місцевій лізі - серії C.

Раніше стало відомо, що якийсь клуб Серії А цікавиться ще одним гравцем Динамо.