Кошта: Я служив Шевченку у Мілані і був дуже щасливою людиною

Відомий у минулому півзахисник згадав гру з українцем

Джерело - violanews.

Колишній гравець Мілана Руй Кошта задоволений, що за свою кар'єру пограв з безліччю якісних форвардів, серед яких був українець Андрій Шевченко.

Про це заявив сам португалець.

"Мені пощастило зіграти з такою великою кількістю відмінних нападників. Як 10-й номер я не можу поскаржитися. У Фіорентині я підігравав Батістуті, К'єзі, Бальбо, Міятовичу, Едмундо, Олівейрі, а в Мілані мені довелося служити Шевченку, Індзагі, Креспо, Вієрі ... Я був дуже щасливою людиною. Під час карантину у мене була можливість подивитися по телевізору деякі старі матчі, зіграні зі збірною на чемпіонатах Європи і світу, було непогано бачити себе гравцем після стількох років", - сказав Кошта.

Нагадаємо, Шевченко може очолити клуб АПЛ.